Поліція назвала напад на синагогу терактом. Фото: flickr.com

https://racurs.ua/ua/n127937-napad-na-synagogu-v-nimechchyni-pravoohoronci-nazvaly-teraktom.html

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Напад на синагогу в Галле у землі Саксонія-Ангальт німецькі правоохоронці та німецький уряд кваліфікували як правоекстремістський теракт.

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Правоохоронці вважають, що нападник хотів влаштували масове вбивство в синагозі й викликати своїми діями міжнародний резонанс. Про це 10 жовтня заявив генеральний прокурор при Верховному суді Німеччини Петер Франк, повідомляє DW.

Те, що ми вчора пережили, було терором, — заявив він.

Підозрюваного у нападі 27-річного Стефана Баллієта обвинувачують в подвійному вбивстві й замаху на вбивство ще в дев’ятьох випадках. Слідчі виявили в його автомобілі вибухові пристрої, що загалом містили 4 кг вибухівки.

Нагадаємо, внаслідок стрілянини в Галле загинули двоє людей. Двоє підозрюваних стріляли з автомата, а також, за непідтвердженими даними місцевих ЗМІ, застосували ручну гранату на єврейському кладовищі. Одного з нападників ідентифікували, як 27-річного неонациста Стефана Баллієта.