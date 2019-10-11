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Протести в Еквадорі: у Кіто мітингують проти президента Леніна Морено, фото — "BBC-Україна"

Майдан проти екс-коміка: в Еквадорі вимагають відставки президента Леніна Морено (ФОТО)

11 жов 2019, 10:31
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Тисячі демонстрантів в Еквадорі вийшли на вулиці і атакують поліцію. Сутички, які відбуваються на вулицях Кіто, почалися з невдоволення індіанцями заходами жорсткої економії і підвищенням цін на пальне.

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Нині до індіанців приєдналися студенти, які також вимагають відставки Леніна Морено. У хід пішли коктейлі Молотова, каміння та сльозогінний газ, є інформацію про щонайменше двох загиблих, повідомляє «BBC-Україна».

Протести в Еквадорі: у Кіто мітингують проти президента Леніна Морено, фото — "BBC-Україна"

Президент переніс роботу уряду в місто Гуаякіль, що на березі Тихого океану, оскільки демонстранти спробували штурмувати парламент країни в Кіто. В Еквадорі наразі діє надзвичайний стан. Ленін Морено звинувачує у підбурюванні до протестів сусідню Венесуелу та колишнього президента Еквадору Рафаеля Корреа.

Протести в Еквадорі: у Кіто мітингують проти президента Леніна Морено, фото — "BBC-Україна"

Ленін Вольтер Морено Гарсес — еквадорський юрист і політик. Його батько ідеалізував російську революцію і тому дав таке ім’я своєму синові.

У 2007 році його обрали віце-президентом Еквадору разом із президентом Рафаелем Корреа. У 2017 році його висунули кандидатом в президенти від правлячого Альянсу гордої і незалежної батьківщини, яку очолював Корреа.

Протести в Еквадорі: у Кіто мітингують проти президента Леніна Морено, фото — "BBC-Україна"

Ленін Морено — єдиний президент, що пересувається на інвалідному візку. Він є автором кількох книг зі сміхотерапії і теорії гумору, а також засновник фонду для підтримки гумору як стилю життя.

Морено прийшов до влади як кандидат лівих сил, він був союзником Уго Чавеса в регіоні. Але згодом Ленін став союзником США, розсварився із попередником та Чавесом, а цього року видав Джуліана Ассанжа, який кілька років переховувався в посольстві Еквадору у Лондоні.

Протести в Еквадорі: у Кіто мітингують проти президента Леніна Морено, фото — "BBC-Україна"

Пересувається на інвалідному візку, позаяк після нападу на нього з метою пограбування в 1998 році його ноги паралізовано. За діяльність по допомозі людям з обмеженими можливостями його висували кандидатом на здобуття Нобелівської премії миру в 2012 році.

З 19 грудня 2013 року Ленін Морено є спеціальним посланцем Генерального секретаря ООН з питань інвалідності та доступності.

Протести в Еквадорі: у Кіто мітингують проти президента Леніна Морено, фото — "BBC-Україна"

Протести в Еквадорі: у Кіто мітингують проти президента Леніна Морено, фото — "BBC-Україна"

Протести в Еквадорі: у Кіто мітингують проти президента Леніна Морено, фото — "BBC-Україна"

Протести в Еквадорі: у Кіто мітингують проти президента Леніна Морено, фото — "BBC-Україна"

Джерело: Ракурс


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