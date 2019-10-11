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Нардеп Александр Ткаченко. Фото: ТСН

«Хреновый менеджер»: Ткаченко раскритиковал деятельность Кличко на посту мэра Киева

11 окт 2019, 11:04
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Александр Ткаченко, народный депутат от политической силы «Слуга народа», оценил результаты деятельности Виталия Кличко на посту мэра Киева.

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Политик отметил, что у Кличко нет представления о том, как управлять городом. Отметил, что за пять лет на этой должности он не доказал того, что он хороший управленец. Об этом Ткаченко 10 октября заявил в интервью изданию LB.ua.

Движения, которые делает Кличко и в последнее время, и в течение пяти лет, говорят о том, что понимание того, как управлять городом, у него нет. Он великий спортсмен, но хреновый менеджер города, — отметил он.

Нардеп добавил, что Кличко только сейчас начал работать над наболевшими проблемами для жителей столицы. Обратил внимание, что в последнее время в Киеве начали появляться эвакуаторы. Отметил, что Кличко только сейчас вспомнил о том, что требуется дополнительное финансирование на Шулявский мост, стоит ускориться с ремонтом Подольско-Воскресенского моста.

Виталий Владимирович, когда петух клюнул, прямо как его старший партнер Петр Алексеевич, резко вспомнил о вещи, которые он давно обещал. Проблемы всем давно известны. Кличко прекрасно знает болевые точки города, — заявил нардеп.

Ткаченко заверил, что готов руководить столицей и знает, как быстро решать важные проблемы.

Напомним, президент Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве заявил, что экс-гендиректор группы компании «1+1» Александр Ткаченко является основным кандидатом на должность главы Киевской городской государственной администрации.


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