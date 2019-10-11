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Украинский скандал в США: от министра энергетики требуют документы о давлении на Киев. Фото: Интерфакс-Украина

Украинский скандал в США: от министра энергетики требуют документы о давлении на Киев

11 окт 2019, 11:13
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Украинский скандал в США разгорается с новой силой. Главы комитетов Палаты представителей Конгресса США по разведке Адам Шифф, международным делам Элиот Энгел и надзору Элайджа Каммингс обратились к министру энергетики США Рику Перри с требованием предоставить документы о вмешательстве администрации Дональда Трампа в дела Украины.

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Представителей Демократической партии интересует информация о том, прилагал ли Перри усилия для смены руководителя НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева. Об этом идет речь в письме, обнародованном на сайте Палаты представителей.

Информация о требовании к министру энергетики США появилась через несколько часов после того, как демократы выдали повестки Льву Парнасу и Игорю Фруману, которые были арестованы в среду по обвинению в незаконном финансировании предвыборной кампании Дональда Трампа. Арестованные бизнесмены близки к адвокату президента США Руди Джулиани.

Демократы также требуют объяснений от Перри по поводу его роли в организации скандального телефонного разговора президентов Украины и США, который состоялся 25 июля. Во время звонка Трамп якобы давил на Зеленского и просил начать расследование в отношении сына своего потенциального конкурента на предстоящих выборах Джо Байдена.

Напомним также, что именно Перри возглавлял делегацию США на инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.


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