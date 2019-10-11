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Отопительный сезон в Украине: стало известно, в каких областях уже дают тепло. Фото: ТСН

Отопительный сезон в Украине: стало известно, в каких областях уже дают тепло

11 окт 2019, 12:10
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Отопительный сезон уже стартовал в части областей и столице Украины. Тепло начали подавать в объекты социальной сферы: медучреждения, школы и детсады.

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Жилые дома начали подключать к отоплению пока только в восьми регионах. Об этом сегодня сообщают «Українські новини» со ссылкой на данные Министерства развития общин и территорий.

Больше всего объектов социальной сферы отапливают в Киеве (более 89%) и Житомирской области (более 65%).

Во Львовской области к отоплению подключены 8,9% социальных объектов, в Ивано-Франковской — более 40%, Тернопольской — 11%, Винницкой — 4,3%, Черкасской — 44,5%, Николаевской — 11,5%, Черниговской — 33,7%, Сумской — 35,2%, Полтавской — 14,5%, Закарпатской — 18,5%, Луганской — 18,9% и Хмельницкой — 12,7%. В Кировоградской и Днепропетровской областях отопление запущено только в 2% учреждений.

Отметим также, что жилые дома начали отапливать в Киевской области — более 4%, Ровенской — 16%, Волынской — свыше 10%, Ивано-Франковской — 32,3%, Хмельницкой — 4,9%, Сумской — 7,7% и Днепропетровской — 0,1%.

Напомним, ранее в «Нафтогазе» заявляли, что отопительный сезон в Одессе находится под угрозой срыва.


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999

Отопительный сезон в Украине: стало известно, в каких областях уже дают тепло

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