Прогноз погоды на 12 октября: по всей Украине будет тепло и сухо. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/n127974-prognoz-pogody-na-12-oktyabrya-po-vsey-ukraine-budet-teplo-i-suho-karta.html

Ракурс

Погода в Украине 12 октября будет сухой и теплой. По данным Гидрометцентра, осадков не ожидается.

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На западе и юге страны дневная температура повысится до +21 градуса, на севере и востоке — до +17 градусов. Ночная температура на всей территории Украины составит 5−7 градусов тепла, кроме Одесской области, где столбик термометра не опуститься ниже 9 градусов.

На территории всей страны будет наблюдаться юго-западный ветер со скоростью 5−10 м/с.

Геомагнитная обстановка в Украине 12 октября будет спокойной: только ранним утром и вечером возможны небольшие возмущения.

Синоптик Наталья Диденко написала в Facebook, что в ближайшую неделю в Украине будет преобладать теплая погода. Поэтому, например, в Киеве включать централизованное отопление нет необходимости: среднесуточная температура воздуха все неделю будет превышать +8 градусов.

Напомним, что сегодня стало известно, что в некоторых областях Украины отопительный сезон уже стартовал.