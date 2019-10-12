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Тайфун «Хагібіс» паралізував Японію, фото — Reuters

Тайфун «Хагібіс» паралізував Японію (ФОТО, ВІДЕО)

12 жов 2019, 13:42
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Тайфун «Хагібіс» 12 жовтня досяг головного японського острова Хонсю і прямує на Токіо. За даними національного метеорологічного управління країни, тайфун обрушиться в столицю в найближчі кілька годин.

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«Хагібіс» приніс з собою пориви шквального вітру швидкістю до 60 м/с. Влада країни вже оголосили в зв’язку з ударом стихії максимальний рівень загрози і закликали людей до якнайшвидшої евакуації, повідомляє NHK.

Тайфун «Хагібіс» паралізував Японію, фото — Reuters

Прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе на засіданні екстреного штабу з протидії стихійному лиху віддав розпорядження профільним міністерствам і відомствам зробити все необхідне для захисту людських життів від тайфуну.

Тайфун «Хагібіс» паралізував Японію, фото — Reuters

Удар стихії спричинив у Японії зупинку залізничного та повітряного сполучення, включаючи міжнародні авіаперельоти. Згідно з останніми даними, в результаті тайфуну принаймні дві людини загинули і ще кілька десятків постраждали.

Без електропостачання залишаються близько 700 тис. будинків в префектурі Тіба і принаймні 30 тис. будинків в Токіо.

У суботу зафіксували й перші зсуви ґрунту. Один стався неподалік Токіо. Рятувальники витягли з-під завалу одну людину. Інший зсув зійшов в префектурі Гумма й повністю накрив два житлових будинки. За попередньою інформацією, в будинках перебували принаймні три людини.

Тайфун «Хагібіс» паралізував Японію, фото — Reuters

Удар стихії викликав й зупинку міжнародних авіаперельотів. Крім того, у Тихому океані неподалік префектури Тіба стався ще й землетрус магнітудою 5,7. Сейсмологи зафіксували вогнище землетрусу на глибині 80 кілометрів. Поштовхи відчули у 13 префектурах, в тому числі і в Токіо.

Тайфун «Хагібіс» паралізував Японію, фото — Reuters

Жителі столиці тим часом скуповують товари першої необхідності на тлі наближення тайфуну. Місцевих жителів закликають сховатися в спеціальних евакуаційних центрах, не чекаючи розпорядження про обов’язкову евакуацію.

Японське метеорологічне управління попереджає, що тайфун «Хагібіс» викличе в Токіо пориви шквального вітру швидкістю 65 м/с. Понад 15 млн осіб наразі готуються до евакуації.

Тайфун «Хагібіс» паралізував Японію, фото — Reuters


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