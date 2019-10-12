Хакери поцупили клієнтську базу кварталу «червоних ліхтарів» в Нідерландах, фото — НТВ

https://racurs.ua/ua/n127996-hakery-pocupyly-kliientsku-bazu-kvartalu-chervonyh-lihtariv-v-niderlandah.html

Ракурс

Хакери поцупили дані клієнтів кварталу «червоних ліхтарів» у Нідерландах. Йдеться про дані акаунтів понад 250 тис. користувачів сайту секс-послуг.

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Хакери зламали сайт Hookers.nl. Звідти витягли адреси електронної пошти, імена користувачів і їхні зашифровані паролі, повідомляє «BBC-Україна».

Найімовірніше, зловмисник скористався помилкою у програмному забезпеченні. У Нідерландах переймаються тим, що вкраденою інформацією розпочнуть шантажувати клієнтів і вона з’явиться на чорному інтернет-ринку. Кіберзлочинці тепер можуть і продавати дані, і потенційно шантажувати користувачів.

Небезпеці наражаються не тільки клієнти, але й працівники секс-бізнесу, які через сайт шукали клієнтів. Відвідувачам цього ресурсу порадили терміново змінити паролі.

Редактор телекомпанії NOS Джуст Шеллевіс запевнив, що після ознайомлення із даними вкрадених файлів зробив висновок про легкий пошук користувачів за адресами їхньої електронної пошти.

Ймовірний хакер, на якого вийшов журналіст, зізнався, що не відчуває за собою провини. Викрадач заявив, що декілька людей вже мают намір придбати викрадені дані.

У вересні служба безпеки сайту знайомств виявила уразливі місця в програмному забезпеченні, але виправити їх не встигла.