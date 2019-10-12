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Ракурс
Портнов проти Рябошапки: екс-чиновник Януковича напав на генпрокурора, фото — Обозреватель

В Портнова «підгоріло»: екс-чиновник Януковича напав на Рябошапку

12 жов 2019, 12:35
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Колишній заступник Адміністрації президента України Андрій Портнов розпочав інформаційну атаку-тиск на генерального прокурора Руслана Рябошапку.

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Впродовж доби Портнов у Фейсбук опублікував п’ять критичних постів щодо генпрокурора. У зв’язку із викликом до Генпрокуратури на допит екс-міністра юстиції Олени Лукаш колишній юрист Януковича погрожує Рябошапці і закликає президента Володимира Зеленського звільнити його.

Спочатку Портнов видав у Фейсбук тираду про те, що «державні начальники» цураються і соромляться його прізвища та обіцяв їм «симетричний процес».

У наступному повідомленні Портнов відвів генеральному прокурору Рябошапці «дуже коротку кар'єру». Він звинуватив його у некомпетентності і тому, що він став «порохоботом» і за місяць «розвалив прокуратуру», повністю злив справи попереднього політичного режиму.

Ми вам з цього приводу гідно відповімо, — написав Портнов.

Через кілька годин екс-заступник президентської адміністрації Януковича нагадав Рябошапці з Відня, що він забув закрити «сфабриковані Порошенко кримінальні справи проти Ігоря Гужви» (редактор проросійського видання «Вести» — «Ракурс»).

Не отримавши реакції від генпрокурора, Портнов у наступній заяві звернувся до президента Зеленського і закликав його відправити Рябошапку у відставку через «професійну непридатність».

Нагадаємо, що вчора в Окружному адмінсуді Києва оскаржили рішення генпрокурора Рябошапки про проведення атестації прокурорів в Україні.

Портнов повернувся до Києва у травні після перемоги Володимира Зеленського на виборах. ЗМІ приписують йому вплив на кримінальні провадження, які відкрилися у 2019 році проти п’ятого президента України Петра Порошенка.

Джерело: Ракурс


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999

В Портнова «підгоріло»: екс-чиновник Януковича напав на Рябошапку

Колишній заступник Адміністрації президента України Андрій Портнов розпочав інформаційну атаку-тиск на генерального прокурора Руслана Рябошапку. Впродовж доби Портнов у Фейсбук опублікував п’ять критичних постів щодо генпрокурора

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