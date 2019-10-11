Атестацію прокурорів оскаржили в Окружному адмінсуді Києва, фото — NewsOne

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Ракурс

До Окружного адміністративного суду Києва надійшов позов до Генеральної прокуратури України щодо оскарження Порядку проходження прокурорами атестації, який на початку жовтня затвердив генпрокурор Руслан Рябошапка.

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Як повідомляє 11 жовтня «Судова влада», серед вимог позову — визнати протиправним та скасувати наказ генерального прокурора України № 221 від 3 жовтня 2019 року, який затвердив порядок проведення атестації.

Разом із позовом подано клопотання про його забезпечення. Позивач, ім’я якого не повідомляється, просить суд зупинити дію наказу Рябошапки до вирішення справи по суті.

ОАСК вирішує питання щодо наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову та відкриття провадження в адміністративній справі, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 3 жовтня Рябошапка затвердив Положення про порядок проходження прокурорами атестації на виконання закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури». У документі прописана процедура проходження атестації для прокурорів та слідчих органів прокуратури всіх рівнів.

Прокурори Генеральної, регіональних та місцевих прокуратур, а також підрозділів військової прокуратури можуть до 15 жовтня поточного року включно подати заяву про намір пройти атестацію і переведення на роботу до Офісу Генерального прокурора, обласної або окружної прокуратури.

Атестація проводитиметься кадровими комісіями у три етапи. Будуть оцінюватись знання та вміння у застосуванні закону, загальні здібності та навички, а також здійснюватиметься перевірка професійної компетентності і доброчесності на співбесіді.

8 жовтня у мережі почали розповсюджувати лист, який працівники органів прокуратури буцімто написали на ім’я президента Володимира Зеленського. У ньому прокурори просили «не вважати їх за баранів» та просять проведення реформ законними й людяними методами.

У листі наголошується на тому, що останні кілька років органи прокуратури перебувають у стані постійного так званого «реформування» і досить вдало здають тести як професійні, так і на загальні здібності.

Але нас, як свідомих громадян, які чесно виконують свій професійний обов’язок, обурює те, як генеральний прокурор підійшов до організації чергового «оновлення» прокуратури. Те «оновлення», як його прописано у відповідних законі та Положенні, не має нічого спільного зі створенням дійсно незалежного органу з незалежними та кваліфікованими прокурорами, — йдеться у листі.

За припущеннями генпрокурора Рябошапки, атестація повинна закінчитися до 1 вересня 2020 року.