Аттестацию прокуроров обжаловали в Окружном административном суде Киева, фото — NewsOne

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Ракурс

В Окружной административный суд Киева поступил иск к Генеральной прокуратуре Украины относительно обжалования Порядка прохождения прокурорами аттестации, который в начале октября утвердил генпрокурор Руслан Рябошапка.

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Как сообщает 11 октября «Судебная власть», среди требований иска — признать противоправным и отменить приказ генерального прокурора Украины № 221 от 3 октября 2019 года, который утвердил порядок проведения аттестации.

Вместе с иском подано ходатайство о его обеспечении. Истец, имя которого не сообщается, просит суд приостановить действие приказа Рябошапки до решения дела по существу.

ОАСК решает вопрос о наличии правовых оснований принятия мер обеспечения иска и открытия производства по административному делу, — говорится в сообщении.

Напомним, что 3 октября Рябошапка утвердил Положение о порядке прохождения прокурорами аттестации во исполнение закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно первоочередных мер по реформе органов прокуратуры». В документе прописана процедура прохождения аттестации для прокуроров и следователей органов прокуратуры всех уровней.

Прокуроры Генеральной, региональных и местных прокуратур, а также подразделений военной прокуратуры могут до 15 октября включительно подать заявление о намерении пройти аттестацию и переводе на работу в Офис генерального прокурора, областной или окружной прокуратуры.

Аттестация будет проводиться кадровыми комиссиями в три этапа. Будут оцениваться знания и умения в применении закона, общие способности и навыки, а также будет осуществляться проверка профессиональной компетентности и добропорядочности на собеседовании.

8 октября в сети начали распространять письмо, которое работники органов прокуратуры написали на имя президента Владимира Зеленского. В нем прокуроры просили «не считать их баранами» и просят о проведении реформы законными и человечными методами.

В письме отмечается, что последние несколько лет органы прокуратуры находятся в состоянии постоянного так называемого «реформирования» и довольно удачно сдают тесты — как профессиональные, так и на общие способности.

Но нас, как сознательных граждан, которые честно выполняют свой профессиональный долг, возмущает то, как генеральный прокурор подошел к организации очередного «обновления» прокуратуры. То «обновление», как его прописано в соответствующих законе и Положении, не имеет ничего общего с созданием действительно независимого органа с независимыми и квалифицированными прокурорами, — говорится в письме.

По предположениям генпрокурора Рябошапки, аттестация должна закончиться до 1 сентября 2020 года.