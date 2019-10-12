«Нормандський саміт»: Київ погодив тільки «формулу Штайнмаєра», фото — Подробиці

https://racurs.ua/ua/n127994-prystayko-dlya-normandskogo-samitu-kyyiv-pogodyv-tilky-formulu-shtaynmaiera.html

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Для проведення «нормандського саміту» Київ погодив тільки «формулу Штайнмаєра». Решта питань, які мають намір розглядати на зустрічі президенти України, Франції, Росії та канцлер ФРН, наразі обговорюються.

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Такою заявою міністр закордонних справ України Вадим Пристайко відреагував на повідомлення росЗМІ про те, що у попередньо погодженому підсумковому документі «нормандського» саміту відсутній пункт про передачу Києву контролю над кордоном до виборів.

Погоджено лише те, що стосується «формули Штайнмаєра». Крім того, там погоджена формула про те, що «сторони вітають завершення розведення і відновлення сполучення в Станиці Луганській, обмін полоненими і уповноважують своїх міністрів закордонних справ працювати далі», — повідомив міністр в інтерв’ю «Укрінформу».

Пристайко відзначив, що такий набір тез дозволяє росіянам заявляти, що у погодженому станом на сьогодні документі відсутні пункти про контроль над кордоном. Міністр вважає, що подібні інформаційні вкидання з РФ створюють ще більше напруження в Україні і їх буде ще дуже багато.

Як приклад подібної маніпуляції він назвав вихід до преси так званих керівників терористичних ДНР-ЛНР. Після переговорів у Мінську 1 жовтня, на яких погодили «формулу Штайнмаєра», вони заявили, що «Київ нарешті зрозумів, що ніколи не матиме над нами влади».

Це робиться для підбурення населення проти миротворчої політики президента Зеленського, — повідомив керівник українського МЗС.

Нагадаємо, що росіяни цього тижня спочатку висунули умову щодо участі Володимира Путіна в саміті. Йшлося про розведення військ біля Петровського і Золотого. А після того, як Київ відтермінував розведення, посилаючись на обстріли бойовиків, Москва звинуватила Україну у невиконанні зобов’язань.