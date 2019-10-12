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«Нормандский саммит»: Киев согласовал только «формулу Штайнмайера», фото - Подробности

Пристайко: Для «нормандского саммита» Киев согласовал только «формулу Штайнмайера»

12 окт 2019, 11:58
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Для проведения «нормандского саммита» Киев согласовал только «формулу Штайнмайера». Остальные вопросы, которые намерены рассматривать на встрече президенты Украины, Франции, России и канцлер ФРГ, пока обсуждаются.

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Таким заявлением министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отреагировал на сообщение росСМИ о том, что в предварительно согласованном итоговом документе «нормандского» саммита отсутствует пункт о передаче Киеву контроля над границей до выборов.

Согласовано только то, что касается «формулы Штайнмайера». Кроме того, там согласовна формула о том, что «стороны приветствуют завершение разведения и восстановления сообщения в Станице Луганской, обмен пленными и уполномочивают своих министров иностранных дел работать дальше», — сообщил министр в интервью «Укринформу».

Пристайко отметил, что такой набор тезисов позволяет россиянам заявлять, что в согласованном на сегодня документе отсутствуют пункты о контроле над границей. Министр считает, что такие информационные вбросы РФ создают еще большее напряжение в Украине и их будет еще очень много.

В качестве примера подобной манипуляции он назвал выход к прессе так называемых руководителей террористических ДНР-ЛНР. После переговоров в Минске 1 октября, на которых согласовали «формулу Штайнмайера», они заявили, что «Киев наконец понял, что никогда не будет иметь над нами власти».

Это делается для настраивания населения против миротворческой политики президента Зеленского, — сообщил руководитель украинского МИД.

Напомним, что россияне на этой неделе сначала выдвинули условие об участии Владимира Путина в саммите. Речь шла о разведении войск у Петровского и Золотого. А после того, как Киев отсрочил разведение, ссылаясь на обстрелы боевиков, Москва обвинила Украину в невыполнении обязательств.

Источник: Ракурс


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