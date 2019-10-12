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Новости шоу-бизнеса: как Дзидзьо в Харькове спел гимн Украины, фото — Фейсбук А.Гливинского

Мурашки по стадиону: как Дзидзьо в Харькове спел гимн Украины (ФОТО, ВИДЕО)

12 окт 2019, 11:21
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Поп-певец Михаил Хома (Дзидзьо) исполнил гимн Украины перед началом матча квалификационного раунда Чемпионата Европы-2020. Выступление на стадионе «Металлист» стало первым для него подобным опытом.

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И все спели вместе с Дзидзьо! Просто красавец! Ребята-футболисты после игры говорили, что были поражены таким мощным исполнением! Молодец! Зарядил национальную команду на победу и обеспечил фарт! — написал после игры в Фейсбук пресс-атташе сборной Александр Гливинский.

Отметим, что перед стартовым свистком и исполнением гимна болельщики сборной устроили флэш-моб, а у фанатской трибуны весь матч висел баннер со словами «Ми йдемо в бій переможним ходом» (цитата из гимна украинской армии).

Напомним, что сборная Андрея Шевченко выиграла матч у Литвы со счетом 2:0, а главный тренер на пресс-конференции пообещал, что к следующим матчам игроки отнесутся ответственно. Украина почти обеспечила выход на Евро-2020.

Источник: Ракурс


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