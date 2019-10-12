Украина-Литва — 2:0: что рассказали после матча тренеры, фото — УАФ

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Сборная Украины вечером 11 октября в Харькове выиграла матч квалификационного раунда Чемпионата Европы-2020 у сборной Литвы со счетом 2:0. Оба гола за украинцев забил полузащитник итальянской «Аталанты» Руслан Малиновский.

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После матча главные тренеры сборной Украины Андрей Шевченко и сборной Литвы Вальдас Урбонас провели пресс-конференцию.

«Шева» поблагодарил болельщиков за атмосферу на матче и рассказал о плюсах и минусах игры своей команды.

Мы ничего не дали сделать сопернику, хорошо переключались с атаки на оборону. Я накануне говорил, что матч будет сложным. Могла возникнуть нервозность после серии нереализованных моментов, но этого не произошло. Наши игроки хорошо перемещали мяч с фланга на фланг и создавали моменты. Реализация, правда, немного подвела, надо лучше использовать моменты. В поединках с лучшими командами их столько, как сегодня, не будет, поэтому надо учиться выжимать максимум.

Следующую игру Украина проведет против чемпионов прошлого чемпионата Европы, сборной Португалии. Поэтому Шевченко предупреждал игроков, что в матче с Литвой он проведет замены, чтобы дать возможность им подготовиться к поединку с командой Криштиану Роналду. Поэтому тренер и заменил во втором тайме Марлоса и Ярмоленко. Замена Степаненко была связана с предупреждением, которое он получил.

В целом я доволен игрой и теми энергетическими затратами, которые нам понадобились сегодня. Думаю, времени восстановиться к матчу с португальцами хватит, — пообещал Шевченко.

Теперь, чтобы не выйти на Евро, Украине нужно проиграть Сербии со счетом 0:6. Но, по мнению Шевченко, это обстоятельство не должно успокаивать его футболистов.

Мы отвечаем перед болельщиками и перед самими собой. Мы не имеем права снижать свой уровень. Мы должны показать свое лицо в двух оставшихся матчах, — заявил главный тренер сборной Украины.

Тренер сборной Литвы Вальдас Урбонас рассказал, что после матча месячной давности в Вильнюсе его команда сделала выводы и откорректировала состав. Поэтому Литва сдерживала украинцев в контроле мяча на своей половине поля.

Сегодня все решила высокое индивидуальное мастерство украинских игроков. Думаю, сборная Украины является прекрасным примером для нас, — сообщил Урбонас.

Следующий матч Украина проведет в понедельник, 14 октября. На НСК «Олимпийский» в Киеве сине-желтые сыграют против Португалии. Даже ничья в этом матче выведет команду Шевченко на чемпионат Европы 2020 года.