Україна-Литва – 2:0: що розповіли після матчу тренери, фото — УАФ

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Ракурс

Збірна України увечері 11 жовтня в Харкові виграла матч кваліфікаційного раунду Чемпіонату Європи-2020 у збірної Литви з рахунком 2:0. Обидва голи за українців забив півзахисник італійської «Аталанти» Руслан Малиновський.

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Після матчу головні тренери збірної України Андрій Шевченко та збірної Литви Вальдас Урбонас провели прес-конференцію.

«Шева» подякував вболівальникам за атмосферу на матчі і розповів про плюси й мінуси гри своєї команди.

Ми нічого не дали зробити супернику, добре переключалися з атаки на оборону. Я напередодні казав, що матч буде складним. Могла виникнути нервозність після серії нереалізованих моментів, але цього не сталося. Наші гравці гарно переміщали м’яч із флангу на фланг і створювали моменти. Реалізація, щоправда, трохи підвела, треба краще використовувати моменти. У поєдинках із кращими командами їх стільки, як сьогодні, не буде, тому треба вчитися витискати максимум.

Наступну гру Україна проведе проти чемпіонів минулого чемпіонату Європи, збірною Португалії. Тому Шевченко попереджав гравців, що у матчі з Литвою він проведе заміни, аби дати можливість їм підготуватися до поєдинку із командою Кріштіану Роналду. Тому тренер й замінив у другому таймі Марлоса та Ярмоленка. Заміна Степаненка була пов’язана із попередженням, яке він отримав.

Загалом я задоволений грою та тими енергетичними витратами, які нам знадобилися сьогодні. Думаю, часу відновитися до матчу з португальцями вистачить, — пообіцяв Шевченко.

Тепер, щоб не вийти на Євро, Україні треба програти Сербії з рахунком 0:6. Але, на думку Шевченка, ця обставина не повинна заспокоювати його футболістів.

Ми відповідаємо перед уболівальниками та перед самими собою. Ми не маємо права знижувати свій рівень. Ми повинні показати своє обличчя у двох матчах, що залишилися, — заявив головний тренер збірної України.

Тренер збірної Литви Вальдас Урбонас розповів, що після матчу місячної давнини у Вільнюсі його команда зробила висновки і відкоригувала склад. Тому Литва дещо стримувала українців у контролі м’яча на своїй половині поля.

Сьогодні все вирішила висока індивідуальна майстерність українських гравців. Гадаю, збірна України є чудовим прикладом для нас, — повідомив Урбонас.

Наступний матч Україна проведе у понеділок, 14 жовтня. На НСК «Олімпійський» у Києві синьо-жовті зіграють проти Португалії. Навіть нічия у цьому матчі виведе команду Шевченка на чемпіонат Європи 2020 року.