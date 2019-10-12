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Тайфун "Хагібіс" вдарив по Японії, у Токіо оголосили евакуаію, фото — АР

По Японії вдарив рекордний тайфун «Хагібіс», у Токіо оголосили евакуаію (ВІДЕО)

12 жов 2019, 08:29
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У японській префектурі Тіба одна людина загинула і п’ятеро отримали травми в результаті тайфуну «Хагібіс». Влада оголосила про евакуацію майже 8 млн осіб.

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За інформацією телеканалу NHK, в місті Ітіхара (префектура Тіба) в перевернутій міні-вантажівці виявили непритомного чоловіка. Пізніше встановили, що він помер. Крім того, в Ітіхарі постраждали двоє дорослих і троє дітей, будинок яких зруйнував штормовий вітер.

Більше 750 тисяч будинків залишилися без електропостачання в сусідній з Токіо префектурі Тіба. У країні оголосили масштабну евакуацію населення. Йдеться про майже 10 млн людей. Вказівку щодо обов’язкової евакуації при цьому отримали близько 8 тис. осіб в центральній частині Японії.

У Токіо почалася евакуація пенсіонерів і людей похилого віку, а жителів більшості столичних районів закликають почати підготовку до можливої ​​евакуації. Евакуаційні центри організовуються в актових і спортивних залах шкіл і муніципальних будівлях.

Сьогодні в столиці закрилися більшість магазинів, ресторанів і аптек, включаючи цілодобові, а також припиняє роботу аеропорт «Ханеда». Цей захід торкнеться як внутрішніх, так і міжнародних авіаліній. «Хагібіс» наразі рухається до японської столиці. Раніше через наближення тайфуну перенесли й кваліфікацію етапу Гран-прі «Формули-1».

«Хагібіс» місцеві метеорологи порівнюють з тайфуном «Іда», який забрав в 1958 році життя понад 1,2 тис. японців. Фахівці прогнозують випадання рекордної кількості опадів і загрозу виникнення зсувів і розливів річок. Негода також стала причиною повного припинення залізничного сполучення в Токіо.

«Хагібіс» рухається з південного сходу зі швидкістю 25 км/годину. Пориви вітру в його центральній частині доходять до 55 м/с. Очікується, що японської столиці він досягне близько 15.00 за Києвом.


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