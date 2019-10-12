Усик-Візерспун: українець сьогодні дебютує у суперважкій вазі, букмекери у нього вірять, фото — Спортарена

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Ракурс

Дебют українського боксера Олександра Усика в суперважкій вазі відбудеться сьогодні вночі у Чикаго.

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Бій між Усиком та американцем Чаззом Віззерспуном призначили на Вінтраст-арені. Пряма трансляція на телеканалі «Інтер» розпочнеться о 04.30 за київським часом.

Усик є беззаперечним фаворитом бою. Ставки на перемогу Олександра приймаються з коефіцієнтом 1,01 — поставивши 100 грн на українця, отримати можна 101 грн. Коефіцієнт на нічию оцінюється котируванням 34, успіх 38-річного американця — 17.

Учора Усик і Візерспун провели офіційну процедуру зважування. Українець показав на вагах 97,5 кг і виявився на 12 кг легше американця. Вага Візерспуна перед боєм склала 109,8 кг.

Суперник Олександра — 38-річний уродженець Філадельфії Чазз Візерспун (Джентельмен) доводиться двоюрідним братом дворазовому екс-чемпіону світу Тіму Візерспуну. На відміну від титулованого родича Джентльмен серйозних досягнень в боксі ще не має. Пік його професійної кар'єри давно пройшов. Востаннє Чазз бився у помітному поєдинку сім років тому.

Тоді він зустрічався із Сетом Мітчеллом і був нокаутований за три неповних раунди. Чазз за свою професійну кар'єру боксера перемагав на ринзі 38 разів, а програв лише тричі.

Нагадаємо, що дебютувати в суперважкій вазі українець повинен був в поєдинку проти голландця Тайрона Спонга, але голландець провалив допінг-тест, через що бій був скасований.

Останнім поєдинком українця залишається зустріч з Тоні Беллью, яка завершилася перемогою Усика у восьмому раунді. Тоді українець успішно захистив всі чемпіонські титули в першій важкій вазі. Але коли Олександр оголосив про зміну вагової категорії, його позбавили поясів. Тож Усику доводиться все розпочинати з початку.