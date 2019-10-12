Усик-Уизерспун: украинец сегодня дебютирует в супертяжелом весе, букмекеры в него верят, фото — "Спортарена"

https://racurs.ua/n127986-usik-uizerspun-ukrainec-segodnya-debutiruet-v-supertyajelom-vese-bukmekery-v-nego-veryat.html

Ракурс

Дебют украинского боксера Александра Усика в супертяжелом весе состоится сегодня ночью в Чикаго.

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Бой между Усиком и американцем Чаззом Виззерспуном назначили на Винтраст-арене. Прямая трансляция на телеканале «Интер» начнется в 04.30 по киевскому времени.

Усик является безоговорочным фаворитом боя. Ставки на победу Александра принимаются с коэффициентом 1,01 — поставив 100 грн на украинца, выиграть можно 101 грн. Коэффициент на ничью оценивается котировкой 34, успех американца — 17.

Вчера Усик и Уизерспун провели официальную процедуру взвешивания. Украинец показал на весах 97,5 кг и оказался на 12 кг легче американца. Вес Уизерспуна перед боем составил 109,8 кг.

Соперник Александра — 38-летний уроженец Филадельфии Чазз Уизерспун (Джентельмен) является двоюродным братом двукратного экс-чемпиона мира Тима Уизерспуна. В отличие от титулованного родственника Джентльмен серьезных достижений в боксе еще неимеет. Пик его профессиональной карьеры давно прошел. Последний раз Чазз бился в заметном поединке семь лет назад.

Тогда он встречался с Сетом Митчеллом и был нокаутирован за три неполных раунда. Чазз за свою профессиональную карьеру боксера побеждал на ринге 38 раз, а проиграл лишь трижды.

Напомним, что дебютировать в супертяжелом весе украинец должен был в поединке против голландца Тайрона Спонга, но голландец провалил допинг-тест, из-за чего бой был отменен.

Последним поединком украинца остается встреча с Тони Беллью, которая завершилась победой Усика в восьмом раунде. Тогда украинец успешно защитил все чемпионские титулы в первом тяжелом весе. Но когда Александр объявил об изменении весовой категории, его лишили поясов. Поэтому Усику приходится все начинать с начала.