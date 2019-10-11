Главные новости 11 октября: конфликт в Минздраве, Шевчука восстановили в должности главы КСУ

Станислава Шевчука ОАСК восстановил в должности главы КСУ, фото: «Укринформ»

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В Минздраве заявили, что неизвестные лица оккупировали здание ведомства в Киеве. Они требовали у сотрудников личные дела, их документы и министерские приказы.

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Окружной административный суд Киева (ОАСК) удовлетворил иск Станислава Шевчука, который просил восстановить его в должности главы Конституционного суда Украины. Шевчук заявляет, что это решение должно быть немедленно исполнено.

Также ОАСК отменил постановление Центризбиркома от 26 марта 2016 года, которым нынешнего главу Офиса президента Андрея Богдана исключили из избирательного списка «Блока Петра Порошенко «Солидарность».

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