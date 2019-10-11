Андрей Богдан, фото: «5 канал»

https://racurs.ua/n127978-oask-otmenil-reshenie-kotorym-bogdana-iskluchili-iz-spiska-bpp.html

Ракурс

Окружной административный суд Киева (ОАСК) признал незаконным и отменил постановление Центральной избирательной комиссии (ЦИК) № 89 от 26 марта 2016 года, которым нынешнего главу Офиса президента Андрея Богдана исключили из избирательного списка партии «Блок Петра Порошенко «Солидарность».

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Об этом сообщается на сайте Единого государственного реестра судебных решений.

Соответствующее решение ОАСК было принято 7 октября.

В списке БПП на выборах 2014 года Богдан был под номером 74. Однако, поскольку эта политсила набрала на выборах 21,82%, в парламент попали только первые 64 кандидата. Впоследствии часть из них оставила депутатскую деятельность, в результате чего депутатами становились лица, расположенные дальше в списке.

В 2016 году парламент принял закон, который позволил исключать кандидатов из избирательных списков уже после выборов. В том же году Богдана исключили из списка как человека «которая не участвует в партийной деятельности», после чего Центризбирком принял соответствующее постановление.

В 2017 году этот закон был отменен Конституционным судом. Богдан обратился в ЦИК с требованием восстановить его в списке. Однако там ему отказали, сославшись на отсутствие необходимого механизма.

Поэтому он обратился в суд с требованиями:

признать соответствующее постановление ЦИК незаконным и отменить его;

признать противоправной бездеятельность комиссии по восстановлению Богдана в списке «Блока Петра Порошенко», а также о регистрации избранным народным депутатом;

обязать Центризбирком зарегистрировать Богдана народным депутатом.

Суд, который начал рассматривать это дело в марте 2018 года, удовлетворил первые два требования.

Напомним, ОАСК сегодня принял решение, согласно которому Станислав Шевчук восстанавливается в должности главы Конституционного суда Украины.