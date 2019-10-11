Млечный Путь захватил несколько бывших спутников Большого Магелланова облака

https://racurs.ua/n127977-mlechnyy-put-pohitil-u-sosedki-neskolko-kroshechnyh-galaktik.html

Ракурс

Наша галактика Млечный Путь «похитила» у соседней карликовой галактики Большое Магелланово облако, несколько крошечных галактик-спутников.

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Это установила команда астрономов из Калифорнийского университета в Риверсайде, сообщает издание EurekaAlert.

Среди этого перечня — относительно яркие и хорошо известны галактики-спутники нашей галактики, такие как Карина и Форнакс. Ранее эти галактики, а также еще четыре другие карликовые галактики, были спутниками Большого Магелланова Облака, которое является сравнительно недавним гостем в нашем регионе космоса, где оно появилось 1,5 млрд лет назад. Сейчас оно находится на расстоянии примерно 163 тыс. световых лет от Млечного Пути.

Всего вокруг Млечного Пути вращаются более 50 меньших галактик-спутников. Самая большая из них — Большое Магелланово Облако, которое напоминает слабое облако на ночном небе Южного полушария.

Наблюдение астрономов показывают, что эта галактика находится в процессе слияния с Млечным Путем, которое состоится через 2,4 млрд лет. Этот процесс уже идет и «похищение» Млчечным Путем галактик-спутников у соседки является его подтверждением, отмечают ученые.

Напомним, недавно ученые зафиксировали неожиданный рост активности гигантской черной дыры, расположенной в центре нашей галактики.