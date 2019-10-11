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Инцидент произошел в селе Курцы Симферопольского района, фото: «Крымская солидарность»

Новости Крыма: силовики ворвались в мечеть без российской регистрации, чтобы «проверить счетчики» (ФОТО)

11 окт 2019, 18:40
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Во временно оккупированном Крыму российские силовики под предлогом «проверки электросчетчиков» ворвались в мечеть, расположенную в селе Курцы Симферопольского района.

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В это время в мечети проходила обязательная пятничная молитва, сообщает Фейсбук-сообщество «Крымская солидарность».

Еще одной причиной своего визита силовики указали «проверку документов мечети».

По словам свидетелей, силовики оккупантов прибыли на двух «Газелях», автомобилях марки «Патриот», а также бронеавтомобили «Тигр».

Отмечается, что по состоянию на 17.00 оккупанты покинули территорию мечети. Никого не задержали.

Пресс-служба подконтрольного России «Муфтията Крыма» (духовного управления мусульман оккупированного полуострова) на своей странице в Фейсбуке опубликовала сообщение, в котором утверждается, что в селе Курцы нет официально зарегистрированной мусульманской общины и назначенного этим управлением имама, что является нарушением установленного оккупантами законодательства.

Также в «Муфтияте Крыма» отметили, что «не располагают информацией о характере проповедей, которые проводятся в мечети по пятницам».

Напомним, недавно в Крыму оккупанты задержали проукраинского активиста Олега Приходько. Во время обысков у него якобы обнаружили «готовое к применению самодельное взрывное устройство».

Источник: Ракурс


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