Инцидент произошел в селе Курцы Симферопольского района, фото: «Крымская солидарность»

https://racurs.ua/n127976-novosti-kryma-siloviki-vorvalis-v-mechet-bez-rossiyskoy-registracii-chtoby-proverit-schetchiki.html

Ракурс

Во временно оккупированном Крыму российские силовики под предлогом «проверки электросчетчиков» ворвались в мечеть, расположенную в селе Курцы Симферопольского района.

Loading...

В это время в мечети проходила обязательная пятничная молитва, сообщает Фейсбук-сообщество «Крымская солидарность».

Еще одной причиной своего визита силовики указали «проверку документов мечети».

По словам свидетелей, силовики оккупантов прибыли на двух «Газелях», автомобилях марки «Патриот», а также бронеавтомобили «Тигр».

Отмечается, что по состоянию на 17.00 оккупанты покинули территорию мечети. Никого не задержали.

Пресс-служба подконтрольного России «Муфтията Крыма» (духовного управления мусульман оккупированного полуострова) на своей странице в Фейсбуке опубликовала сообщение, в котором утверждается, что в селе Курцы нет официально зарегистрированной мусульманской общины и назначенного этим управлением имама, что является нарушением установленного оккупантами законодательства.

Также в «Муфтияте Крыма» отметили, что «не располагают информацией о характере проповедей, которые проводятся в мечети по пятницам».

Напомним, недавно в Крыму оккупанты задержали проукраинского активиста Олега Приходько. Во время обысков у него якобы обнаружили «готовое к применению самодельное взрывное устройство».