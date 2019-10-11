Інцидент стався в селі Курци Сімферопольського району, фото: «Кримська солідарність»

https://racurs.ua/ua/n127976-novyny-krymu-sylovyky-uvirvalysya-v-mechet-bez-rosiyskoyi-reiestraciyi-schob-pereviryty.html

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В тимчасово окупованому Криму російські силовики під приводом «перевірки електролічильників» увірвалися в мечеть, розташовану в селі Курци Сімферопольського району.

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У цей час у мечеті відбувалася обов’язкова п’ятнична молитва, повідомляє Фейсбук-спільнота «Кримська солідарність».

Ще однією причиною свого візиту силовики вказали «перевірку документів мечеті».

За словами свідків, силовики окупантів прибули на двох «Газелях», автомобілях марки «Патріот», а також бронеавтомобілі «Тигр».

Зазначається, що станом на 17.00 окупанти залишили територію мечеті. Нікого не затримали.

Прес-служба підконтрольного Росії «Муфтіяту Криму» (духовного управління мусульман окупованого півострова) на своїй сторінці у Фейсбуці опублікувала повідомлення, в котрому стверджується, що в селі Курци немає офіційно зареєстрованої мусульманської громади та призначеного цим управлінням імама, що є порушенням встановленого окупантами законодавства.

Також у «Муфтіяті Криму» зауважили, що «не мають інформації щодо характеру проповідей, які проводяться в мечеті по п’ятницях».

Нагадаємо, нещодавно в Криму окупанти затримали проукраїнського активіста Олега Приходька. Під час обшуків у нього нібито виявили «готовий до застосування саморобний вибуховий пристрій».