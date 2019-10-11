Чумацький Шлях захопив кілька колишніх супутників Великої Магелланової хмари

https://racurs.ua/ua/n127977-chumackyy-shlyah-vykrav-u-susidky-kilka-kryhitnyh-galaktyk.html

Ракурс

Наша галактика Чумацький Шлях «викрала» у сусідньої карликової галактики Велика Магелланова хмара, кілька крихітних галактик-супутників.

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Це встановила команда астрономів з Каліфорнійського університету в Ріверсайді, повідомляє видання EurekaAlert.

Серед цього переліку — відносно яскраві і добре відомі галактики-супутники нашої галактики, такі як Каріна і Форнакс.

Раніше ці галактики, а також ще чотири інші карликові галактики, були супутниками Великої Магелланової Хмари, котра є порівняно недавнім гостем у нашому регіоні космосу, де вона з’явилася 1,5 млрд років тому. Наразі вона розташована на відстані приблизно 163 тис. світлових років від Чумацького Шляху.

Загалом довкола Чумацького Шляху обертаються понад 50 менших галактик-супутників. Найбільша з них — Велика Магелланова Хмара, яка нагадує слабку хмару на нічному небі Південної півкулі.

Спостереження астрономів показують, що ця галактика перебуває в процесі злиття з Чумацьким Шляхом, котре відбудеться через 2,4 млрд років. Цей процес вже триває і «викрадення» Чумацьким Шляхом галактик-супутників у сусідки є його підтвердженням, зазначають учені.

Нагадаємо, нещодавно вчені зафіксували несподіване зростання активності гігантської чорної діри, розташованої в центрі нашої галактики.