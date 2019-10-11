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Ракурс
Андрій Богдан, фото: «5 канал»

ОАСК скасував рішення, яким Богдана виключили зі списку БПП

11 жов 2019, 19:47
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Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК) визнав незаконним і скасував постанову Центральної виборчої комісії (ЦВК) № 89 від 26 березня 2016 року, якою нинішнього очільника Офісу президента Андрія Богдана виключили з виборчого списку партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

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Про це повідомляється на сайті Єдиного державного реєстру судових рішень.

Відповідне рішення ОАСК було ухвалене 7 жовтня.

У списку БПП на виборах 2014 року Богдан був під номером 74. Однак, оскільки ця політсила набрала на виборах 21,82%, до парламенту потрапили лише перші 64 кандидати. Згодом частина з них залишила депутатську діяльність, в результаті чого депутатами ставали особи, розташовані далі в списку.

У 2016 році парламент ухвалив закон, який дозволив виключати кандидатів з виборчих списків вже після виборів. Того ж року Богдана виключили зі списку як людину «яка не бере участі у партійній діяльності», після чого Центрвиборчком ухвалив відповідну постанову.

У 2017 році цей закон було скасовано Конституційним судом. Богдан звернувся до ЦВК з вимогою поновити його в списку. Однак там йому відмовили, пославшись на відсутність необхідного механізму.

Тож він звернувся до суду з вимогами:

  • визнати відповідну постанову ЦВК незаконною й скасувати її;
  • визнати протиправною бездіяльність комісії щодо поновлення Богдана у списку «Блоку Петра Порошенка», а також щодо реєстрації обраним народним депутатом;
  • зобов’язати Центрвиборчком зареєструвати Богдана народним депутатом.

Суд, який почав розглядати цю справу в березні 2018 року, задовольнив перші дві вимоги.

Нагадаємо, ОАСК сьогодні ухвалив рішення, згідно з яким Станіслав Шевчук поновлюється на посаді голови Конституційного суду України.


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