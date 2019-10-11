Шевчука поновили на посаді голови Конституційного суду, скріншот відео "5 каналу"

https://racurs.ua/ua/n127964-shevchuka-ponovyly-na-posadi-golovy-konstytuciynogo-sudu-dokument.html

Ракурс

Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Станіслава Шевчука, у якому він просив поновити його на посаді голови Конституційного суду України.

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Позов Шевчука задоволено у повному обсязі, повідомив у Фейсбук радник екс-голови КСУ Денис Невьядомский, який також опублікував копію рішення суду.

Суд допустив негайне виконання рішення в частині поновлення Шевчука на посаді судді та голови Конституційного суду України, — прокоментував радник рішення ОАСК.

Шевчук подав позов до Окружного адміністративного суду Києва щодо свого звільнення у травні. Він просив поновити його на посаді очільника Конституційного суду. Шевчук і його адвокати вважали причиною звільнення «внутрішні інтриги в Конституційному суді».

Шевчука звільнили 14 травня. Він також втратив і посаду судді КСУ. Ініціатором звільнення стала комісія з регламенту та етики КСУ, у звіті котрої відзначені істотні порушення в роботі колишнього голови КСУ.

Шевчук тоді заявляв, що вважає звільнення конституційним переворотом, який організував п’ятий президент України Петро Порошенко.