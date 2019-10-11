Трудове рабство: на Дніпропетровщині “роботодавці” мордували і морили голодом понад 30 осіб. Фото: Zik

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Трудове рабство процвітало на Дніпропетровщині: співробітники поліції затримали групу зловмисників, які вербували громадян для подальшої експлуатації. До безоплатної праці на сільськогосподарських угіддях вони залучили близько 30 жителів Нікополя, Марганця та Покрова.

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За підозрою в торгівлі людьми затримали 41-річну жінку та 42-річного чоловіка. Саме вони займалися пошуком людей для трудового рабства, контролювали роботу завербованих осіб, а також наглядали за їхнім утриманням. Про це повідомили у прес-центрі поліції Дніпропетровської області.

Встановлено, що зловмисники обирали жертв серед осіб, які перебували у скрутному матеріальному становищі, обіцяли їм високу заробітну плату, соціальний пакет і комфортні умови праці на території Одеській області. Але обіцяного потерпілі не отримували. Їх примушували працювати по 12−13 годин на добу, неодноразово били і позбавляли їжі. Проживання завербованих осіб було організовано на території колишньої жіночої колонії-поселення в Овідіопольському районі. Ці будівлі цілодобово охоронялися, в тому числі з використанням собак.

У діях двох членів групи вбачають ознаки кримінального правопорушення. За ч. 2 ст. 149 Кримінального кодексу України (торгівля людьми) їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше в Донецькій області в трудове рабство потрапили близько сотні осіб із алкогольною та наркотичною залежністю.