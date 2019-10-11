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Атака у Манчестері: невідомий напав з ножем на людей у торговельному центрі, поранено чотирьох осіб, фото — The Sun

Атака у Манчестері: невідомий напав з ножем на людей у торговельному центрі, поранено чотирьох осіб (ФОТО, ВІДЕО)

11 жов 2019, 14:52
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Удень 11 жовтня в Манчестері стався трагічний випадок. Невідомий атакував з ножем відвідувачів торговельного центру Аrndale. Його заарештували.

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ЗМІ Манчестера повідомляють з місця подій, що відомо про ножові поранення у руку двох жінок, а чоловік отримав поранення спини та живота. Є інформація і про те, що напад скоїли двоє невідомих. Поліція ще не підтвердила кількість підозрюваних і постраждалих. Одного із відвідувачів поранили у кафе Starbucks.

Атака у Манчестері: невідомий напав з ножем на людей у торговельному центрі, поранено чотирьох осіб, фото — The Sun

Поліція заарештували за підозрою у скоєнні нападу чоловіка, якому приблизно 40 років, повідомляє Mirror.

Мешканці Манчестера після перших повідомлень про напади почали твітити і радити триматися подалі від торговельного центру. Наразі відвідувачів евакуювали з Аrndale, поліція оточили центр і встановила кордон.

Атака у Манчестері: невідомий напав з ножем на людей у торговельному центрі, поранено чотирьох осіб, фото — The Sun

Атака у Манчестері: невідомий напав з ножем на людей у торговельному центрі, поранено чотирьох осіб, фото — The Sun

Нагадаємо, що 9 жовтня внаслідок стрілянини у німецькому місті Галле загинули двоє людей. Двоє підозрюваних стріляли з автомата, а також застосували ручну гранату на єврейському кладовищі. Одного з нападників ідентифікували, як 27-річного неонациста Стефана Баллієта. Згодом поліція кваліфікувала подію як теракт.


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