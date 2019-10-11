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Атака в Манчестере: неизвестный напал с ножом на людей в торговом центре, ранены четыре человека, фото — The Sun
Атака в Манчестере: неизвестный напал с ножом на людей в торговом центре, ранены четыре человека (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n127963-ataka-v-manchestere-neizvestnyy-napal-s-nojom-na-ludey-v-torgovom-centre-raneny-chetyre.htmlРакурс
Днем 11 октября в Манчестере произошел трагический случай. Неизвестный атаковал с ножом посетителей торгового центра Аrndale. Его арестовали.
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СМИ Манчестера сообщают с места событий, что известно о ножевых ранениях в руку у двух женщин, а мужчина получил ранения спины и живота. Есть информация и о том, что нападение совершили двое неизвестных. Полиция еще не подтвердила количество подозреваемых и пострадавших. Одного из посетителей ранили в кафе Starbucks.
Полиция арестовала по подозрению в соверешении нападения мужчину, которому примерно 40 лет, сообщает Mirror.
Жители Манчестера после первых сообщений о нападении начали твитить и советовать держаться подальше от торгового центра. Сейчас посетителей эвакуировали из Аrndale, полиция окружила центр и установила границу.
Напомним, что 9 октября в результате стрельбы в немецком Галле погибли два человека. Двое подозреваемых стреляли из автомата, а также применили ручную гранату на еврейском кладбище. Одного из нападавших идентифицировали. Им оказался 27-летний неонацист Стефан Баллиет. Впоследствии полиция квалифицировала произошедшее как теракт.
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