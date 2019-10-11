Стрельба произошла на Сумщине. Фото: Нацполиция

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Ракурс

Стрельбу в игровом клубе в Сумской области устроил местный житель.

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К конфликту привела ссора между несколькими посетителями, впоследствии возникла драка. Участников драки разняли, конфликт якобы был улажен. Однако один из участников разборок вскоре вернулся в заведение с охотничьим ружьем и выстрелил в потолок. Об этом 11 октября сообщила пресс-служба ГУ Нацполиции в Сумской области.

После стрельбы злоумышленник покинул место преступления, в результате конфликта никто не пострадал. Впоследствии правоохранители установили его личность и место его пребывания. Стрелком оказался 43-летний местный житель. К задержанию нарушителя задействовали сотрудников спецподразделения «КОРД».

Позже задержанный рассказал о том, что конфликт в игорном заведении возник из-за ревности — стрелок приревновал свою знакомую к незнакомцу. Мужчина признался, что не помнит, как открыл стрельбу в клубе. В отношении задержанного правоохранители открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в сентябре на улице Кудрявской в Шевченковском районе Киева произошла стрельба. Злоумышленники скрылись с места инцидента, но оставили автомат Калашникова и сумку с деньгами.