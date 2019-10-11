Стрілянина сталася на Сумщині. Фото: Нацполіція

https://racurs.ua/ua/n127961-na-sumschyni-cholovik-vlashtuvav-strilyanynu-v-gralnomu-zakladi-foto.html

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Стрілянину в гральному клубі у Сумській області влаштував місцевий мешканець.

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До конфлікту призвела сварка між кількома відвідувачами, згодом у хід пішли стусани. Учасників бійки розборонили, конфлікт начебто був залагоджений. Однак один із учасників розбірок незабаром повернувся в заклад з мисливською рушницею та вистрілив у стелю. Про це 11 жовтня повідомила прес-служба ГУ Нацполіції в Сумській області.

Після стрілянини зловмисник покинув місце злочину, внаслідок конфлікту ніхто не постраждав. Згодом правоохоронці встановили його особу та місце його перебування. Стрілком виявився 43-річний місцевий мешканець. До затримання порушника задіяли співробітників спецпідрозділу «КОРД».

Пізніше затриманий розповів про те, що конфлікт у гральному закладі виник через ревнощі — стрілок приревнував свою знайому до незнайомця. Чоловік зізнався, що не пам’ятає як вчинив стрілянину в клубі. Стосовно затриманого правоохоронці відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у вересні на вулиці Кудрявській у Шевченківському районі Києва сталася стрілянина. Зловмисники втекли з місця інциденту, але залишили автомат Калашникова та сумку з грішми.