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Разведение войск: Путин сделал провокационное заявление о Зеленском. Фото: ВВС

Разведение войск: Путин сделал провокационное заявление о Зеленском

11 окт 2019, 14:39
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Разведение войск на Донбассе, о котором договорились участники Трехсторонней контактной группы в Минске, не началось, потому что президент Украины Владимир Зеленский не может этого обеспечить. Такое провокационное заявление сделал сегодня российский лидер Владимир Путин.

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На заседании глав СНГ в Ашхабаде Путин упомянул и украинские «националистические формирования», которые намерены остаться на нынешних позициях Вооруженных сил Украины на Донбассе, если военные их покинут в рамках процесса разведения сил. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Путин утверждает, что в этом вопросе новому руководству Украины нужно проявить политическую волю.

В свою очередь президент Беларуси Александр Лукашенко призвал лидеров СНГ поддержать новые украинские власти.

Напомним, что ранее Лукашенко признал войну на Донбассе конфликтом России и Украины.

Между тем советник президента РФ Юрий Ушаков вчера обвинил украинскую сторону в срыве разведения войск и согласования даты переговоров в нормандском формате.


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