Украинские артиллеристы. Фото: Думская

https://racurs.ua/n127959-na-sorevnovaniyah-artilleristov-opredelili-luchshuu-batareu-suhoputnyh-voysk-vsu-foto.html

Ракурс

Артиллеристы из Одесской области признаны лучшими в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины.

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Самоходно-артиллерийская батарея 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода победила на соревнованиях самоходчиками этого вида войск. Соревнования проходили в четырех номинациях — индивидуальной, тактической, спортивной и специальной. Первое место заняло подразделение капитана Себастьяна Чокои, 11 октября сообщает «Думская».

Кроме того, во время военных маневров в индивидуальной номинации победил Себастьян Чокои. В других номинациях тоже победили специалисты «рыцарской» бригады — четвертая обслуга батареи, вычислитель и разведчик-далекомерник этого подразделения.

В 2018 году первое место на аналогичных соревнованиях заняли воины 28 реактивного артиллерийского дивизиона.

Напомним, 5 октября зенитные ракетные войска Воздушных сил Вооруженных сил Украины начали итоговые тактические учения с боевой стрельбой. Военнослужащие впервые применили новейшую мобильную автоматизированную систему управления «Ореанда». Ранее государственные испытания этой системы успешно прошли в 2016 году.