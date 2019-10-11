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Украинские артиллеристы. Фото: Думская

На соревнованиях артиллеристов определили лучшую батарею Сухопутных войск ВСУ (ФОТО)

11 окт 2019, 14:19
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Артиллеристы из Одесской области признаны лучшими в Сухопутных войсках Вооруженных сил Украины.

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Самоходно-артиллерийская батарея 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода победила на соревнованиях самоходчиками этого вида войск. Соревнования проходили в четырех номинациях — индивидуальной, тактической, спортивной и специальной. Первое место заняло подразделение капитана Себастьяна Чокои, 11 октября сообщает «Думская».

Кроме того, во время военных маневров в индивидуальной номинации победил Себастьян Чокои. В других номинациях тоже победили специалисты «рыцарской» бригады — четвертая обслуга батареи, вычислитель и разведчик-далекомерник этого подразделения.

В 2018 году первое место на аналогичных соревнованиях заняли воины 28 реактивного артиллерийского дивизиона.

Украинские артиллеристы. Фото: Думская

Украинские артиллеристы. Фото: Думская

Украинские артиллеристы. Фото: Думская

Украинские артиллеристы. Фото: Думская

Украинские артиллеристы. Фото: Думская

Напомним, 5 октября зенитные ракетные войска Воздушных сил Вооруженных сил Украины начали итоговые тактические учения с боевой стрельбой. Военнослужащие впервые применили новейшую мобильную автоматизированную систему управления «Ореанда». Ранее государственные испытания этой системы успешно прошли в 2016 году.


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