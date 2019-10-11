Председателем Одесской ОГА Зеленский назначил Максима Куцого, скриншот видео

https://racurs.ua/n127958-vlast-odesskoy-oblasti-vozglavil-maksim-kucyy.html

Ракурс

Предприниматель Максим Куцый возглавил Одесскую областную государственную администрацию. Сегодня его представил общественности президент Украины Владимир Зеленский.

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Глава государства находится в Одессе с рабочим визитом. О своем назначении президент сообщил на собрании, посвященном Дню защитника Украины.

Куцому 36 лет. Он был одним из пяти кандидатов на пост главы Одесской областной государственной администрации, которых общественности предложил к обсуждению президент. 9 октября его назначение согласовало правительство.

Согласно декларации Куцого, в 2018 году он заработал 3,7 млн грн, в том числе 1,9 млн грн — от предпринимательской деятельности. Доход жены Куцого Вероники составил 826 тыс. грн.

В декларации указано, что Куцый владеет двумя видами криптовалюты — биткоинамы на 1,1 млн долл. и эфирами на 1,5 млн долл. Также предприниматель задекларировал 180 тыс. долл. наличными, 2,3 тыс. евро и 246 тыс. грн.

Председатель Одесской ОГА является конечным бенефициаром трех компаний — ООО «Сервис и менеджмент», ООО «Медийный партнер» и ООО «Цифровое партнерство». У семьи Куцого есть две квартиры в Киеве и земельный участок в Киевской области.

После увольнения предыдущего председателя Одесской ОГА Максима Степанова исполняющей обязанности председателя была Светлана Шаталова.