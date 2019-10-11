Головою Одеської ОДА Зеленський призначив Максима Куцого, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n127958-vladu-odeskoyi-oblasti-ocholyv-maksym-kucyy.html

Ракурс

Підприємець Максим Куций очолив Одеську обласну державну адміністрацію. Сьогодні його представив громадськості президент України Володимир Зеленський.

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Глава держави перебуває в Одесі із робочим візитом. Про своє призначення президент повідомив на зборах, присвячених Дню захисника України.

Куцому 36 років. Він був одним із п’яти кандидатів на посаду голови Одеської обласної державної адміністрації, які громадськості запропонував до обговорення президент. 9 жовтня його призначення погодив уряд.

Згідно з декларацією Куцого, у 2018 році він заробив 3,7 млн грн, зокрема 1,9 млн грн — від підприємницької діяльності. Дохід дружини Куцого Вероніки становив 826 тис. грн.

У декларації зазначено, що Куций має два види криптовалют — біткоіни на 1,1 млн дол. та ефіри на 1,5 млн дол. Також підприємець задекларував 180 тис. дол. готівкою, 2,3 тис. євро і 246 тис. грн.

Голова Одеської ОДА є кінцевим бенефіціаром трьох компаній — ТОВ «Сервіс і менеджмент», ТОВ «Медійний партнер» і ТОВ «Цифрове партнерство». У сім’ї Куцого є дві квартири в Києві й земельна ділянка в Київській області.

Після звільнення попереднього голови Одеської ОДА Максима Степанова навесні виконувачкою обов’язків голови стала Світлана Шаталова.