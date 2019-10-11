Розведення сторін: в ОБСЄ розповіли про обстріли, які зірвали мирний процес, фото — Вчасно

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Спеціальна моніторингова група ОБСЄ розповіла про обстріли на ділянках лінії зіткнення в районі Золотого та Петровського. Саме порушення режиму тиші стало причиною відтермінування розведення сил, яке мало розпочатися 7 жовтня.

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СММ ОБСЄ у своєму звіті зафіксувала порушення режиму припинення вогню на ділянках розведення в районах Золотого і Петровського. Зокрема, увечері 8 жовтня камера в Золотому зафіксувала вісім снарядів, які пролетіли орієнтовно за 2−3 км на південний схід в межах ділянки розведення.

У той же вечір на ділянці розведення безпілотник місії виявив двох людей поруч з позиціями бойовиків, а також п’ятеро осіб і позашляховик біля позицій Збройних сил України.

Вранці 9 жовтня спостерігачі чули сім вибухів невизначеного походження приблизно за три кілометри на північний захід в межах ділянки розведення у Петровського. Того ж ранку, перебуваючи біля камери в Петровському, члени патруля місії чули принаймні 51 постріл і чергу зі стрілецької зброї.

В ОБСЄ припустили, що стрілянина велася до їхньому безпілотнику, який пролітав приблизно за 1 км на північний захід від позиції патруля. Спостерігачі благополучно приземлили дрон.

Учора Росія звинуватила Україну у «надуманому зриві розведенні сил на Донбасі». Помічник президента Росії Юрій Ушаков повідомив, що дата проведення зустрічі лідерів «нормандської четвірки» буде обговорюватися тільки після розведення сил. Він назвав «надуманим» привід, яким у Києві пояснили припинення розведення сил в районі Золотого і Петрівського.

Раніше міністр оборони України Загороднюк розповів, що розведення сил почнеться тільки після того, як бойовики почнуть дотримуватися режиму припинення вогню протягом тижня. Він заявив, що українські військові покинуть позиції в Золотому і Петровському і відійдуть на відстань, яка дозволить повернутися назад у разі, якщо бойовики знову порушать домовленості.

Ще раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко пояснив, чому не почалося розведення військ біля Золотого і Петровського. Бойовики обстріляли ділянку розведення з мінометів і 4 жовтня.