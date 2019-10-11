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Porsche та Boeing спроектують електричний літаючий автомобіль.

Porsche та Boeing спроектують електричний літаючий автомобіль (ФОТО)

11 жов 2019, 13:36
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Автовиробник Porsche (Порше) з Німеччини та американський авіаційний гігант Boeing (Боїнг) спільно спроектують літаючий автомобіль з електричним двигуном.

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У німецькій компанії вважають, що ринок міської малої авіації набере обертів після 2025 року. До цього часу мобільні шатли стануть доступнішими. До того часу планується випуск компактного літального апарату преміум-класу для особистих потреб. Про це 11 жовтня повідомляє Engadget.

За словами одного з керівників «Порше», німецький бренд прагне розширювати свої можливості в якості виробника спортивних автомобілів. У майбутньому планується «охопити ключовий сегмент ринку в майбутньому». Очікується, що німецька компанія співпрацюватиме з концерном Aurora Flight Sciences — «донькою» авіаційної компанії Boeing. У січні «Аврора» провела перші льотні випробування автономного пасажирського безпілотника з вертикальним зльотом і посадкою.

Автоновини: Porsche та Boeing розроблять електричний літаючий автомобіль

Автоновини: Porsche та Boeing розроблять електричний літаючий автомобіль

Нагадаємо, у серпні фахівці японської фірми NEC у передмісті Токіо випробували безпілотний літаючий автомобіль. Уряд Японії планує, що вже до 2030 року новий вид транспортної техніки буде готовим до комерційної експлуатації.


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