Єгипет захистить коралові рифи у Червоному морі новими заборонами для туристів. Фото: th.by

https://racurs.ua/ua/n127955-iegypet-zahystyt-koralovi-ryfy-u-chervonomu-mori-novymy-zaboronamy-dlya-turystiv.html

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Туристів у Єгипті очікує низка нових обмежень у 2020 році, коли країна приєднається до програми Організації Об'єднаних Націй «Зелені плавники» для захисту коралових рифів у Червоному морі.

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Відпочивальникам заборонять годувати риб, викидати у море залишки хімікатів та їжі, пластикові вироби, сміття, а також ламати корали. Про це йдеться в прес-релізі The Reef-World Foundation.

Також влада країни планує запровадити суворий контроль за діяльністю компаній, які організовують дайвінг-тури. Рішення ухвалено в рамках дотримання правил програми ООН, спрямованої на захист коралових рифів від негативного впливу дайвінгу та снорклінгу.

Південний Синай стане першим регіоном, де введуть відповідні правила. До весни 2020 року в рамках програми норми діятимуть і на території решти регіонів Єгипту.

Екологи стверджують, що туризм негативно вплинув на стан навколишнього середовища. Через снорклінг і дайвінг, за їхніми словами, страждають корали. Після катерів у морі залишаються сліди палива, що загрожують підводним мешканцям. Норми носять рекомендаційний характер, але чиновники готові суворо контролювати їх виконання. Ініціатива покликана знизити збиток для морської флори і фауни від подібного виду відпочинку.

У 2018 році 11,3 млн туристів відвідали єгипетські курорти. Майже 3 млн дайверів щороку надають перевагу Червоному морю, а сотні підприємств організовують заняття снорклінгом і дайвінгом.