Египет защитит коралловые рифы в Красном море новыми запретами для туристов. Фото: th.by

https://racurs.ua/n127955-egipet-zaschitit-korallovye-rify-v-krasnom-more-novymi-zapretami-dlya-turistov.html

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Туристы в Египте столкнутся с рядом новых ограничений в 2020 году, когда страна присоединится к программе Организации Объединенных Наций «Зеленые плавники» по защите коралловых рифов в Красном море.

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Отдыхающим запретят кормить рыб, выбрасывать в море остатки химикатов и пищи, пластиковые изделия, мусор, а также ломать кораллы. Об этом говорится в пресс-релизе The Reef-World Foundation.

Также власти страны планируют ввести строгий контроль за деятельностью компаний, организующих дайвинг-туры. Решение принято в рамках соблюдения правил программы ООН, нацеленной на защиту коралловых рифов от негативного влияния дайвинга и снорклинга.

Южный Синай станет первым регионом, где введут соответствующие правила. К весне 2020 года в рамках программы нормы примут и на территории других регионов Египта.

Экологи утверждают, что туризм негативно повлиял на состояние окружающей среды. При снорклинге и дайвинге, по их словам, страдают кораллы. После катеров в море остаются следы топлива, угрожающие подводным обитателям. Нормы носят рекомендательный характер, но чиновники готовы строго контролировать их выполнение. Инициатива призвана снизить ущерб для морской флоры и фауны от подобного вида отдыха.

В 2018 году 11,3 млн туристов посетили египетские курорты. Почти 3 млн дайверов каждый год отдают предпочтение Красном морю, а сотни предприятий организуют занятия снорклингом и дайвингом.