Автоновости: Porsche и Boeing разработают электрический летающий автомобиль

Porsche и Boeing спроектируют электрический летающий автомобиль.

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Ракурс

Автопроизводитель Porsche (Порше) из Германии и американский авиационный гигант Boeing (Боинг) совместно спроектируют летающий автомобиль с электрическим двигателем.

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В немецкой компании считают, что рынок городской малой авиации наберет обороты после 2025 года. К этому времени мобильные шатлы станут доступнее. К тому времени планируется выпуск компактного летательного аппарата премиум-класса для личных нужд. Об этом 11 октября сообщает Engadget.

По словам одного из руководителей «Порше», немецкий бренд стремится расширять свои возможности в качестве производителя спортивных автомобилей. В будущем планируется «охватить ключевой сегмент рынка в будущем». Ожидается, что немецкая компания будет сотрудничать с концерном Aurora Flight Sciences — «дочкой» авиационной компании Boeing. В январе «Аврора» провела первые летные испытания автономного пассажирского беспилотника с вертикальным взлетом и посадкой.

Напомним, в августе специалисты японской фирмы NEC в пригороде Токио испытали беспилотный летающий автомобиль. Правительство Японии планирует, что уже к 2030 году новый вид транспортной техники будет готов к коммерческой эксплуатации.