Разведение сторон: в ОБСЕ рассказали об обстрелах, которые сорвали мирный процесс, фото — Вчасно

https://racurs.ua/n127957-v-obse-rasskazali-ob-obstrelah-kotorye-sorvali-razvedenie-storon.html

Ракурс

Специальная мониторинговая группа ОБСЕ рассказала об обстрелах на участках линии соприкосновения в районе Золотого и Петровского. Именно нарушение режима тишины стало причиной отсрочки разведения сил, которое должно было начаться 7 октября.

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СММ ОБСЕ в своем отчете зафиксировала нарушения режима прекращения огня на участках разведения в районах Золотого и Петровского. В частности, вечером 8 октября камера в Золотом зафиксировала восемь снарядов, которые пролетели ориентировочно в 2−3 км к юго-востоку в пределах участка разведения.

В тот же вечер на участке разведения беспилотник миссии обнаружил двух людей рядом с позициями боевиков, а также пять человек и внедорожник возле позиций Вооруженных сил Украины.

Утром 9 октября наблюдатели слышали семь взрывов неопределенного происхождения примерно в трех километрах к юго-западу в пределах участка разведения возле Петровского. В то же утро, находясь возле камеры в Петровском, члены патруля миссии слышали по крайней мере 51 выстрел и очередь из стрелкового оружия.

В ОБСЕ предположили, что стрельба велась по их беспилотнику, который пролетал примерно в 1 км к юго-западу от позиции патруля. Наблюдатели благополучно приземлили дрон.

Вчера Россия обвинила Украину в «надуманному срыве разведении сил на Донбассе». Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что дата проведения встречи лидеров «нормандской четверки» будет обсуждаться только после разведения сил. Он назвал «надуманным» повод, которым в Киеве объяснили прекращение разведения сил в районе Золотого и Петровского.

Ранее министр обороны Украины Загороднюк рассказал, что разведение сил начнется только после того, как боевики начнут соблюдать режим прекращения огня в течение недели. Он заявил, что украинские военные покинут позиции в Золотом и Петровском и отойдут на расстояние, которое позволит вернуться обратно в случае, если боевики вновь нарушат договоренности.

Еще раньше министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко объяснил, почему не началось разведение возле Золотого и Петровского. Боевики обстреляли участок разведения из минометов 4 октября.