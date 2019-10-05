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Навчання Повітряних сил ЗСУ. Фото: armyinform.com.ua

Военные учения начали Воздушные силы ВСУ: подразделения ПВО впервые применят систему «Ореанда (ФОТО)

5 окт 2019, 13:48
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Зенітні ракетні війська Повітряних сил Збройних сил України 5 жовтня розпочали підсумкові тактичні навчання з бойовою стрільбою.

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Особливістю цих навчань є те, що українські військові вперше застосують сучасний автоматизований мобільний командний пункт «Ореанда» — новітню мобільну автоматизовану систему управління (АСУ) силами та засобами авіації, протиповітряної оборони ЗС України. Державні випробування цієї системи успішно пройшли в 2016 році. Про це сьогодні повідомила прес-служба командування Повітряних сил.

Це перше застосування «Ореанди» зенітним ракетним полком в умовах, максимально наближених до бойових, після надходження його на озброєння, — заявив начальник зенітних ракетних військ командування ПС ЗСУ генерал-майор Юрій Ставський.

У командуванні наголосили, що цьогоріч розмах навчань буде більшим, ніж в 2018 році. На цих маневрах запустять ще більше ракет, військові відпрацьовуватимуть масований повітряний напад ворога та збиватимуть повітряні цілі. Будуть задіяні два зенітні ракетні полки «С-300П» та «Бук-М1», а також окремі дивізіони «С-125».

Навчання Повітряних сил ЗСУ. Фото: armyinform.com.ua

Навчання Повітряних сил ЗСУ. Фото: armyinform.com.ua

Навчання Повітряних сил ЗСУ. Фото: armyinform.com.ua

Нагадаємо, у вересні відбулися стратегічні командно-штабні військові навчання із залученням військ «Козацька воля — 2019», під час яких перевірялися спроможності органів військового управління в нових організаційно-штатних структурах.

Источник: Ракурс


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