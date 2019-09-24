Сегодня начались военные учения «Казацкая воля – 2019», фото: Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n127202-voennye-ucheniya-kazackaya-volya-2019-nachalis-v-ukraine.html

Ракурс

Сегодня начались стратегические командно-штабные военные учения с привлечением войск «Казацкая воля -2019», в ходе которых будет проверяться способности органов военного управления в новых организационно-штатных структурах (по натовской классификации) осуществлять управление войсками при подготовке и ведении боевых действий в случае широкомасштабной вооруженной агрессии.

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Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает пресс-служба Генштаба.

Учения будут охватывать всю территорию Украины. К ним привлечены структурные подразделения Минобороны, Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) и другие органы военного управления оперативно-стратегического и оперативного уровней и органы управления других военных формирований и правоохранительных органов.

Напомним, в конце июля на Донбассе бойцы операции Объединенных сил (ООС) провели масштабные военные учения. Тогда в течение трех дней военнослужащие отрабатывали действия в условиях резкого изменения военной обстановки.