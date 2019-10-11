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Українські артилеристи. Фото: Думська

На змаганнях артилеристів визначили кращу батарею Сухопутних військ ЗСУ (ФОТО)

11 жов 2019, 14:19
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Артилеристи з Одеської області визнані кращими в Сухопутних військах Збройних сил України.

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Самохідно-артилерійська батарея 28-ї окремої механізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу перемогла на змаганнях самохідниками цього виду військ. Змагання відбувалися у чотирьох номінаціях — індивідуальній, тактичній, спортивній та спеціальній. Перше місце посів підрозділ капітана Себастьяна Чокоі, 11 жовтня повідомляє «Думська».

Крім того, під час військових маневрів в індивідуальній номінації переміг Себастьян Чокоі. В інших номінаціях теж перемогли фахівці «лицарської» бригади — четверта обслуга батареї, обчислювач і розвідник-далекомірник цього підрозділу.

В 2018 році перше місце на аналогічних змаганнях посіли воїни 28 реактивного артилерійського дивізіону.

Українські артилеристи. Фото: Думська

Українські артилеристи. Фото: Думська

Українські артилеристи. Фото: Думська

Українські артилеристи. Фото: Думська

Українські артилеристи. Фото: Думська

Нагадаємо, 5 жовтня зенітні ракетні війська Повітряних сил Збройних сил України розпочали підсумкові тактичні навчання з бойовою стрільбою. Військовослужбовці вперше застосували новітню мобільну автоматизовану систему управління «Ореанда». Раніше державні випробування цієї системи успішно пройшли в 2016 році.


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