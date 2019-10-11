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Розведення військ: Путін зробив провокаційну заяву про Зеленського. Фото: BBC

Розведення військ: Путін зробив провокаційну заяву про Зеленського

11 жов 2019, 14:39
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Розведення військ на Донбасі, про яке домовилися учасники Тристоронньої контактної групи у Мінську, не розпочалося, бо президент України Володимир Зеленський не може цього забезпечити. Таку провокаційну заяву зробив сьогодні російський лідер Володимир Путін.

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На засіданні глав СНД в Ашхабаді Путін згадав і українські «націоналістичні формування», які планують залишатися на нинішніх позиціях Збройних сил України на Донбасі, якщо військові їх покинуть у рамках процесу розведення сил. Про це повідомляє прес-служба Кремля.

Путін стверджує, що в цьому питанні новому керівництву України потрібно проявити політичну волю.

У свою чергу президент Білорусі Олександр Лукашенко закликав лідерів СНД підтримати нову українську владу.

Нагадаємо, що раніше Лукашенко визнав війну на Донбасі конфліктом Росії та України.

Між тим радник президента РФ Юрій Ушаков учора звинуватив українську сторону в зриві розведення військ та узгодження дати переговорів у нормандському форматі.


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