Станислав Шевчук: «Википедия»

https://racurs.ua/n127971-shevchuk-o-reshenii-oask-ksu-doljen-vypolnit-nemedlennoe-vozobnovlenie-menya-v-doljnosti.html

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Станислав Шевчук, иск которого о восстановлении в должности главы Конституционного суда Украины (КСУ) удовлетворил Окружной административный суд Киева (ОАСК), подчеркивает, что это решение должно быть немедленно исполнено.

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Об этом он заявил в комментарии журналистам относительно решения ОАСК, сообщает агентство «Укринформ».

По словам Шевчука, решение суда в этой категории дел подлежит немедленному исполнению, поэтому КСУ должен немедленно восстановить его в должности как председателя, так и судьи.

Потому что с должности главы меня не увольняли. Меня увольняли с должности судьи по надуманным основаниям, — подчеркивает Шевчук.

Также Шевчук отметил, что не ставил в своем иске вопрос о выплате ему компенсации за вынужденный прогул.

Надо посмотреть в действующем законодательстве, как это надо делать, — отметил Шевчук.

На вопрос журналистов, когда он планирует пойти на свое место работы в КСУ, Шевчук не ответил.

Шевчука уволили 14 мая. За это решение тогда проголосовали большинство судей КСУ. Основанием для его увольнения стал отчет комиссии по регламенту и этике КСУ, в котором были отмечены существенные нарушения в работе Шевчука, в частности «грубое и системное пренебрежение своими обязанностями».

Напомним, о том, что иск Шевчука ОАСК сегодня удовлетворил в полном объеме, сообщил советник бывшего главы КСУ Денис Невьядомский. Он также опубликовал соответствующие документы.