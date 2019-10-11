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Ракурс
Станіслав Шевчук: «Вікіпедія»

Шевчук про рішення ОАСК: Повинні негайно поновити мене в КСУ

11 жов 2019, 17:13
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Станіслав Шевчук, позов котрого про поновлення на посаді очільника Конституційного суду України (КСУ) задовольнив Окружний адміністративний суд Києва (ОАСК), наголошує, що це рішення має бути негайно виконане.

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Про це він заявив у коментарі журналістам щодо рішення ОАСК, повідомляє агентство «Укрінформ».

За словами Шевчука, рішення суду в цій категорії справ підлягає негайному виконанню, тож КСУ має негайно поновити його на посадах як голови, так і судді.

Бо з посади голови мене не звільняли. Мене звільняли з посади судді з надуманих підстав, — наголошує Шевчук.

Також Шевчук зазначив, що не ставив у своєму позові питання про виплату йому компенсації за вимушений прогул.

Треба подивитися у чинному законодавстві, як це треба робити, — зауважив Шевчук.

На питання журналістів, коли він планує піти на своє місце роботи в КСУ, Шевчук не відповів.

Шевчука звільнили 14 травня. За це рішення тоді проголосували більшість суддів КСУ. Підставою для його звільнення став звіт комісії з регламенту та етики КСУ, в котрому були відзначені істотні порушення в роботі Шевчука, зокрема «грубе та системне нехтування своїми обов’язками».

Нагадаємо, про те, що позов Шевчука ОАСК сьогодні задовольнив у повному обсязі, повідомив радник колишнього голови КСУ Денис Невьядомский. Він також опублікував відповідні документи.


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