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В Росії з короваєм та баяном відкрили забагнючені ґрунтові дороги, фото — izhlife.ru

У гумаках і в багнюці: в Росії з короваєм та баяном відкрили ґрунтові дороги (ФОТО)

11 жов 2019, 16:43
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В російській Удмуртії урочисто відкрили дві нові ґрунтові дороги. Усе б нічого, але якість робіт стало помітно за фотографіями чиновників під час урочистостей. Вони відкривали об'єкт з короваєм, але стоячи в гумових чоботях по щиколотку в багнюці.

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Помітити поліпшення на місцевих дорогах в Росії складно — на проїжджій частині однаково залишився бруд та багнюка.

В Росії з короваєм та баяном відкрили забагнючені ґрунтові дороги, фото — izhlife.ru

Як розповіли в адміністрації Півдненнокам’янського району Удмуртії, одну із доріг відкривали в селі Жувам. Фотозвіт виклали в соцмережі і на сайт місцевої адміністрації.

Ось і другий об'єкт, дорога по вулиці Центральна, яка відремонтована за програмою Ініціативного бюджетування, — повідомляється в прес-релізі.

В Росії з короваєм та баяном відкрили забагнючені ґрунтові дороги, фото — izhlife.ru

Того ж дня аналогічний об'єкт відремонтували в Шамарданівському. Там все пройшло на вищому рівні — з червоною стрічкою і під баян.

Однак росіяни не оцінили відремонтованих ґрунтових доріг в Удмуртії. «Як не соромно за такий ремонт, якщо це взагалі можна назвати ремонтом?», «Якщо це нова дорога після ремонту, то до ремонту, схоже, тут ями розміром з трактор були», «Сором який! На відкриття витратили більше, ніж на дорогу. Там просто грейдером проїхалися», — написали місцеві мешканці.

В Росії з короваєм та баяном відкрили забагнючені ґрунтові дороги, фото — izhlife.ru

В Росії з короваєм та баяном відкрили забагнючені ґрунтові дороги, фото — izhlife.ru

Джерело: Ракурс


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