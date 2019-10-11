Відділення «ПриватБанку», фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n127968-pryvatbank-u-sudi-vymagatyme-vid-zavodu-kolomoyskogo-vidshkoduvan-za-zbytky-cherez-nadto-guchnyy.html

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«ПриватБанк» у судовому порядку вимагатиме у Нікопольського заводу феросплавів відшкодування витрат, спричинених надто гучним багатоденним мітингом працівників цього підприємства, через який довелося евакуювати співробітників Центру підтримки клієнтів банку.

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Зазначається, що учасники пікету біля головного офісу банку в Дніпрі перевищили максимально допустимий у місті рівень шуму, також щодо працівників банку лунали погрози.

В результаті загалом понад 300 співробітників Центру підтримки клієнтів звернулися із заявами про негайну евакуацію до офісу із нормальними умовами роботи, котрі були задоволені.

Евакуація відбулася 10 жовтня. Витрати на неї та облаштування робочих місць для співробітників банк оцінює в понад 700 тис. грн.

Також «ПриватБанк» вимагатиме від організаторів пікетів відшкодування збитків, пов’язаних із неможливістю безперебійного виконання своїх обов’язків працівниками служби інкасації банку, — наголошують у прес-службі.

Крім того, понад 1,5 тис. працівників банку направили до мерії Дніпра заяву з вимогою скасувати дозвіл на проведення цього пікету через значне перевищення допустимого рівня шуму, що негативно впливає на самопочуття людей.

Нагадаємо, вранці 20 вересня до будівлі головного офісу «ПриватБанку» в Дніпрі 10 автобусів привезли близько 500 співробітників Нікопольського заводу феросплавів.